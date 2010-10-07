Упорядочить сайт

Добрый день. Нужно привести в порядок сайт http://knyazichi.info. Упорядочить текст, фотки, сделать карту сайта, поменять форум, форум должен быть доступным и простым., втулить банерную рекламу, закачать журнал в PDF.

Сайт на движке joomla 1.0.13. Может еще чего то добавить. Предлагайте.

Предпочтительно:

Специалисты из Украины, дальнейшее общение по аське.