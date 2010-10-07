2 промо блока, 2 баннера, 4 картинки для лив чата

Ищю профессионала, который может предложить вариант дизайна новых страниц сайта. В основе лежит дизайн уже существующего и работающего сайта. С удовольствием пришлю информацию по желаемому дальнейшему развитию сайта чтоб оценить возможную стоимость работ. Небходимо так-же составить ...
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Здравствуйте,
Нам необходимо отрисовать 2 промо блока, 2 баннера и несколько очень простых картинок для лив чата.
1.-------------------------------------------------------------------- --------------------------------
Нам необходимо отрисовать 2 похожих промо блока для сервиса bit.ly/cqvZgC
Примерный размер и расположение промоблоков указаны на скриншоте: www.cassium.biz/m3.jpg
Промоблок:
- наверху слоган
- дальше 4 пункта наших преимуществ
- дальше кнопка “Sign up now”
- справа аккуратно выделено “SEM” или “SEO”
Замечание. Те промоблоки, которые вы видите – это только схематично набросанные картинки со взятым куском промоблока с другого сайта. Нам нужен другой цвет и оформление. Промоблоки должны быть аккуратными, привлекающими внимание и хорошо доносящими основную информацию до пользователя. Слоганы и фразы дадим позже.
2.-------------------------------------------------------------------- --------------------------------
На основе получившихся промоблоков нам надо нарисовать 2 баннера. стандартных размеров – вертикальные
3.-------------------------------------------------------------------- --------------------------------
4 простых картинки для лив чата:
все либо на основе уже существующих картинок либо , просто Логотип + фон (аккуратный, можно градиент) + короткий текст.
1.
- размер такой же.
1. Сначала лого, под ним немного правее live chat – это вместо девушки
2. Дальше такая же фраза. Hello! How may I help you?
2. hosted.comm100.com/LiveCh...
- картинка только, чтобы понять размер. Нам нужная такая же, только просто прямоугольник
Также как и на предыдущей –
1. лого + live chat
2. Need help? Chat live with an online representative. Would you like to chat? Yes Let's chat.
3. Баббл live chat как на скриншоте (www.cassium.biz/m3.jpg), только в наших цветах 2 варианта:
Текст: Live Chat + под ним
1 вариант. с зеленой Online
2 вариант. c серым Offline
Обязательно пишите сроки, стоимость и ссылки на похожие работы.
Тех, кто не предложит стоимость работы рассматривать не будем.
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