2 промо блока, 2 баннера, 4 картинки для лив чата

Здравствуйте,

Нам необходимо отрисовать 2 промо блока, 2 баннера и несколько очень простых картинок для лив чата.

1.-------------------------------------------------------------------- --------------------------------

Нам необходимо отрисовать 2 похожих промо блока для сервиса bit.ly/cqvZgC

Примерный размер и расположение промоблоков указаны на скриншоте: www.cassium.biz/m3.jpg

Промоблок:

- наверху слоган

- дальше 4 пункта наших преимуществ

- дальше кнопка “Sign up now”

- справа аккуратно выделено “SEM” или “SEO”

Замечание. Те промоблоки, которые вы видите – это только схематично набросанные картинки со взятым куском промоблока с другого сайта. Нам нужен другой цвет и оформление. Промоблоки должны быть аккуратными, привлекающими внимание и хорошо доносящими основную информацию до пользователя. Слоганы и фразы дадим позже.

2.-------------------------------------------------------------------- --------------------------------

На основе получившихся промоблоков нам надо нарисовать 2 баннера. стандартных размеров – вертикальные

3.-------------------------------------------------------------------- --------------------------------

4 простых картинки для лив чата:

все либо на основе уже существующих картинок либо , просто Логотип + фон (аккуратный, можно градиент) + короткий текст.

1.

hosted.comm100.com/LiveCh...

- размер такой же.

1. Сначала лого, под ним немного правее live chat – это вместо девушки

2. Дальше такая же фраза. Hello! How may I help you?

2. hosted.comm100.com/LiveCh...

- картинка только, чтобы понять размер. Нам нужная такая же, только просто прямоугольник

Также как и на предыдущей –

1. лого + live chat

2. Need help? Chat live with an online representative. Would you like to chat? Yes Let's chat.

3. Баббл live chat как на скриншоте (www.cassium.biz/m3.jpg), только в наших цветах 2 варианта:

Текст: Live Chat + под ним

1 вариант. с зеленой Online

2 вариант. c серым Offline

Обязательно пишите сроки, стоимость и ссылки на похожие работы.

Тех, кто не предложит стоимость работы рассматривать не будем.