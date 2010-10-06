Дузайн сайта

$250
Дизайн сайтовЗакрыт17 заявок393 просмотра
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Ищю профессионала, который может предложить вариант дизайна новых страниц сайта. В основе лежит дизайн уже существующего и работающего сайта. С удовольствием пришлю информацию по желаемому дальнейшему развитию сайта чтоб оценить возможную стоимость работ.

Небходимо так-же составить Техзадание после проработки дизайна для программиста.

12 лет назад
ashin13
63 годаГермания
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
LogGo
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$200
7 дней
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