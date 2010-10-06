Дузайн сайта

Ищю профессионала, который может предложить вариант дизайна новых страниц сайта. В основе лежит дизайн уже существующего и работающего сайта. С удовольствием пришлю информацию по желаемому дальнейшему развитию сайта чтоб оценить возможную стоимость работ.

Небходимо так-же составить Техзадание после проработки дизайна для программиста.