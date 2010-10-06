Доработка дизайна, переверстка

$150
Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок226 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходим дизайнер для доработки дизайна портала, с последующей имплементацией в существующий дизайн. Верстка CSS DIV. Навыки работы с дизайном порталом и высокий уровень DIV верстки обязательны! Новичков просим не беспокоиться.

13 лет назад
Antony_Web
Антон 
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Нужен дизайн сайта (билеты в театр)

    $70

    Нужен дизайн сайта, который будет продавать билеты в театр. В дизайне надо использовать театральную тематику - фото здания, зрительного зала и т.п. Список меню и разделов пришлю исполнителю. Оплата 2000р через безопасную сделку или предлагайте свою цену.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов46 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработать Splash Screen и иконки для iPhone

    $100

    Разработать дизайн Splash Screen и иконки для iPhone приложения по продаже автомобилей. Предпочтительны исполнители с опытом работы над графическим дизайном iPhone/iPad приложений по Guidline'у Apple. Если вам интересно наше предложение - присылайте свой портфель и резюме на ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта (Мужской журнал)

    Требуется разработать дизайн для мужского журнала http://promising.ru/. Дизайн должен быть под CMS DLE, сделать нужно все красиво. Желательно, чтобы готовый макет вы смогли сверстать. В заявках прошу сразу указывать цены и сроки.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн каталога товаров

    $450

    Добрый день! Нужно разработать дизайн для интернет-каталога товаров и услуг. Т.3 имеется. От Вас цена и сроки. Будут рассматриваться исполнители с достойным и качественным портфолио.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Требуется дизайн для сайта

    $2000

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Требуется новый дизайн для сайта - http://stroicottage.ru. Бюджет 60000 руб. Требуется главная + внутренняя страницы. Главная страница в идеале должна иметь большое изображение красивого дома. Структуру сайта следует сохранить, посмотрите ее на сайте. Если у вас ...

    Дизайн сайтов78 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Шапка для сайта

    $32

    Нужна шапка для сайта http://www.pereezdy4you.ru/ Фон сайта увидите на сайте. Тема сайта Грузоперевозки. Квартирные, офисные такелажные работы. Уточняю. Контора работает на автомобилях марки "Газель" с металлическим кузовом объема 20 кубов. Шапка должна отобразить по крайне мере смысл ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн тур. агенства

    $150

    Необходимо разработать дизайн тур. агенства средней сложности (более подробные данные вышлю в ТЗ) Пишите стоимость, сроки.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание индивидуального дизайна сайта

    $1000

    Интересует разработка индивидуального дизайна сайта + логотипа (возможно)... Возможно помощь в выборе домена (названия)... Тематика сайта - недвижимость. Тип - портал по недвижимости... Интересует не только создание самого дизайна, но и вёрстка, а также сопровождение проекта далее.. оформление страниц ...

    Дизайн сайтов61 заявка
    Закрыт
    13 лет назад