Дизайн каталога товаров

$450
Дизайн сайтовЗавершен9 заявок203 просмотра
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Добрый день!

Нужно разработать дизайн для интернет-каталога товаров и услуг. Т.3 имеется. От Вас цена и сроки. Будут рассматриваться исполнители с достойным и качественным портфолио.

13 лет назад
dede
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Nikolos
Никита 
35 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$450
5 дней
Никита - мастер своего дела! Сделал именно то, что хотелось, все четко, результат превзошел ожидания! Очень чутко отнесся к дополнениям, моментально схватил логику задания! С работой справился намного быстрее, чем изначально планировалось, всегда на связи и всегда в хорошем расположении духа! Спасибо! Надеюсь, это только начало нашей совместной работы!
Спасибо Дмитрию за предоставленный проект. Сработались сразу же! Все корректировки касательно моей работы были предоставлены в кротчайшие сроки и, что самое главное, являлись конструктивными. Четкое видение и осознание конечного результата, понимание процесса, все это безусловно помогало в работе. Надеюсь на длительное и успешное сотрудничество!
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