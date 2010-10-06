Дизайн каталога товаров

Никита - мастер своего дела! Сделал именно то, что хотелось, все четко, результат превзошел ожидания! Очень чутко отнесся к дополнениям, моментально схватил логику задания! С работой справился намного быстрее, чем изначально планировалось, всегда на связи и всегда в хорошем расположении духа! Спасибо! Надеюсь, это только начало нашей совместной работы!