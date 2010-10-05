Переделать PSD для главной страницы сайта

Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок204 просмотра
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Задача – преобразовать картинку, за пример взять http://ru.fotolia.com/id/16292351

1. Обрезать дом, до 5-6 входов

2. Поработать над фасадом здания, сделать его дорогим, можно покрыть камнем или цвет придать более глубокий, насыщенный

3. Перед домом сделать газон, уличные фонари, деревья и т.п.

4. Изобразить людей, придать живность картинке. Изобразить барбекю, детей, собаку, или в окне кого-либо, или как кто то моет авто…

Создать образ дорогого коттеджного поселка

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Исполнителю:

- назовите цену;

- сроки.

13 лет назад
denspb
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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