Качественный дизайн сайта компании

Необходимо создать шаблон для wp. Подробности в аське.
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Дорогие друзья. В общем нужен очень качественный дизайн сайта мебельной компании (производства).
Нарисовать нужно с 0. Без портфолио просьба не оставлять заявки также людей не уверенных в себе тоже. Нужен человек ответственный который в небольшие сроки 2-3 дня сможет нарисовать дизайн от и до.
Оставляйте свои сот. номера, скайпы. В ЛС и ICQ не стучатся!
Заявки срыты
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