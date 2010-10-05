Качественный дизайн сайта компании

$2500
Дизайн сайтовЗакрыт52 заявки510 просмотров
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Дорогие друзья. В общем нужен очень качественный дизайн сайта мебельной компании (производства).

Нарисовать нужно с 0. Без портфолио просьба не оставлять заявки также людей не уверенных в себе тоже. Нужен человек ответственный который в небольшие сроки 2-3 дня сможет нарисовать дизайн от и до.

Оставляйте свои сот. номера, скайпы. В ЛС и ICQ не стучатся!

Заявки срыты

Дизайн сайта
13 лет назад
zao-rokos
Назар 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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