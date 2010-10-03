Адаптация фирстиля к интернет-магазину

Необходимо встроить html шаблон в скрипт от moviecash.ru (dvddom) Нужно переделать все что можно переделать под этот шаблон. Оптимизировать под разные браузеры и разрешения. Необходимо сделать качественно! Подойти к работе креативно. Сроки несколько дней.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача:
Адаптировать фирстиль, который разработан и применен в каталоге продукции (во вложении файл PDF) к польскому интернет-магазину imhotep.com.pl (на движке symphony)
наполнение сайта пока чисто шаблонное. фактически наша компания занимается торговлей стальными входными дверями.
Идея такова, что при серфинге по сайту должно создаваться ощущение единства с каталогом, т.е. как буд-то листаем каталог.
В будущем планируется адаптация этого же фирстиля к сайту imhotepdoor.com и стиль должен не угадываться, а четко прослеживаться и должна создаваться четкая ассоциация с одной и той же компанией.
Прошу прощения за много "должна-должны" :)
"натягивать" дизайн будут польские программисты (если Вам это не под силу)
Срок исполнения должен быть 2-3 дня
На начальном этапе мне необходимо получить информацию о стоимости работы и возможности исполнения в поставленный срок.
Далее хочется видеть несколько вариантов-эскизов на выбор (чтобы указать в каком направлении двигаться)
Исполнителю предоставлю для работы PSD файлы (каталога) со слоями.
Готов ждать результатов от нескольких исполнителей. Оплачена будет одна понравившаяся работа.
Дополнительные вопросы задавайте на email [email protected]
а лучше по телефону - 063-710-45-45
Андрей
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