Адаптация фирстиля к интернет-магазину

Задача:

Адаптировать фирстиль, который разработан и применен в каталоге продукции (во вложении файл PDF) к польскому интернет-магазину imhotep.com.pl (на движке symphony)

наполнение сайта пока чисто шаблонное. фактически наша компания занимается торговлей стальными входными дверями.

Идея такова, что при серфинге по сайту должно создаваться ощущение единства с каталогом, т.е. как буд-то листаем каталог.

В будущем планируется адаптация этого же фирстиля к сайту imhotepdoor.com и стиль должен не угадываться, а четко прослеживаться и должна создаваться четкая ассоциация с одной и той же компанией.

Прошу прощения за много "должна-должны" :)

"натягивать" дизайн будут польские программисты (если Вам это не под силу)

Срок исполнения должен быть 2-3 дня

На начальном этапе мне необходимо получить информацию о стоимости работы и возможности исполнения в поставленный срок.

Далее хочется видеть несколько вариантов-эскизов на выбор (чтобы указать в каком направлении двигаться)

Исполнителю предоставлю для работы PSD файлы (каталога) со слоями.

Готов ждать результатов от нескольких исполнителей. Оплачена будет одна понравившаяся работа.

Дополнительные вопросы задавайте на email [email protected]

а лучше по телефону - 063-710-45-45

Андрей