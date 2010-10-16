Нужен дизайн для интернет-магазина.

$70
Дизайн сайтовЗавершен18 заявок254 просмотра
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Добрый день, Ув. Дизайнеры.

Ищу специалиста, который сможет нарисовать красивый дизайн, одной страницы.

Обязательное требование:

наличие свободного времени;

понимание того что требуется;

работать от души;

опыт работы;

быть регулярно в сети;

наличие хорошего портфолио;

Более подробное задание вышлю заинтересовавшимся в сотрудничестве.

Оставляйте пожалуйста ориентировочные цены, сроки и свои контакты.

Спасибо!

13 лет назад
klaus
Толя 
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
54 отзыва(-2)
Выбранный исполнитель
YLLLka
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$80
4 дня
Юлия, сделал для меня красивый дизайн. Учла все пожелания и выполняла доработки по требованию. Большое спасибо за проделанную работу!
Информация по проекту была предоставлена в полном объеме, оплата своевременная.
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