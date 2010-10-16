Нужен дизайн для интернет-магазина.

Надо сделать городской портал типа 66.ru и e1.ru или доработать "W2W.Социальная сеть" пример! http://www.eburgclub.ru/ буду выслушивать Ваш предложение!!! Выносим изменении на объявление.. решили использовать "W2W.Социальная сеть" и теперь надо только нарисовать дизайн шаблона и оформит