Дизайн сайта игровой тематики

Прива, необходимо сотворить дизайн сервиса рассылок, интересуют цены и сроки, ТЗ: http://videoblogakima.com/Diz_FinMessage.rar - в ТЗ имеется получившийся шаблон после одного дизайнера, в общем не удачный, планируемое количество уникальных шаблонов в планах около 10 штук помимо главной страницы, так же ...
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Нужен дизайн игрового портала, у дизайнера должна быть фантазия, нужно создание и установка, движки dle and ipb ;) С портфолио в аську или тут
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