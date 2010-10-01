Дизайн сайта "ремонт фотоаппаратов"

Бриф на разработку дизайна сайта Маркетинговая составляющая 4. Описание продуктов/услуг: Онлайн магазин икры 5. Целевая Группа географический – страна, регион, город. демографический - возраст, пол, национальность, семейное положение, этап семейной жизни, размер семьи, образование, религия, род занятий, уровень доходов. психографический - общественный класс, ...
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Нарисовать и нарезать сайт про ремонт фотоаппаратов, на подобиии http://remont-sotovyh-telefonov.spb.ru/
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