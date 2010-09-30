Нужно разработать дизайн. Срочно.

Ищу человека для разовой работы, но если будет хороший результат, то подобные задания каждый месяц. Надо сделать PSD макет сайта, для последующей верстки. Тематика сайт группы мини-отелей около моря, должен быть стильными и современным. 5 разделов, один из ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Примерно до 13:00 1 октября необходимо выполнить 3 варианта дизайна сайта для предоставления на выбор заказчику. Сайт парикмахерской в Нью Йорке. Клиент хочет чтобы в дизайне было отражено присудствие как женского так и мужского зала. Информации мало, фото тоже практически отсудствует, так что .... Обязательно должен присудствовать флэш. Всё должно быть ярко и красиво, должно быть движение на странице, чтобы всё бегало и переливалось. ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО. Так же заказчик не должен видеть, что вы пользуетесь какимито шаблонами, так что посторонние тексты и ссылки со странички надо убрать. Вот сайт который есть на данный момент. С него инфу можно взять, и картинки из галереи. http://universalhairsalonnyc.com/
Естественно после того как заказчик сделает выбор, вы передаете мне исходник шаблона, я оплачиваю заказ. Всё просто. С оплатой не заржавеет, не переживайте. Я сейчас на выезде, баланс пополнить не могу, так что конкурс открыть не получается. В любом случае, кидайте ссылки на выши варианты дизайна в личку, мне в любом случае исходник нужен будет, так что насчет оплаты не переживайте. К сожалению, гарантией может служить только моя репутация.
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