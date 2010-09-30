Нужно разработать дизайн. Срочно.

Примерно до 13:00 1 октября необходимо выполнить 3 варианта дизайна сайта для предоставления на выбор заказчику. Сайт парикмахерской в Нью Йорке. Клиент хочет чтобы в дизайне было отражено присудствие как женского так и мужского зала. Информации мало, фото тоже практически отсудствует, так что .... Обязательно должен присудствовать флэш. Всё должно быть ярко и красиво, должно быть движение на странице, чтобы всё бегало и переливалось. ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО. Так же заказчик не должен видеть, что вы пользуетесь какимито шаблонами, так что посторонние тексты и ссылки со странички надо убрать. Вот сайт который есть на данный момент. С него инфу можно взять, и картинки из галереи. http://universalhairsalonnyc.com/

Естественно после того как заказчик сделает выбор, вы передаете мне исходник шаблона, я оплачиваю заказ. Всё просто. С оплатой не заржавеет, не переживайте. Я сейчас на выезде, баланс пополнить не могу, так что конкурс открыть не получается. В любом случае, кидайте ссылки на выши варианты дизайна в личку, мне в любом случае исходник нужен будет, так что насчет оплаты не переживайте. К сожалению, гарантией может служить только моя репутация.