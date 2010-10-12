Разработка дизайна сайта

$200
Дизайн сайтовЗавершен18 заявок435 просмотров
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Требуется разработать дизайн сайта компании, торгующей с/х техникой.

По сути сайт-визитка с каталогом продукции. Более детальное описание в приложенном документе.

Если исполнитель будет из Пензы, то возможен наличный расчет.

13 лет назад
terraagro
Дмитрий 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
IFgeny
38 летИндонезия
15 лет в сервисе
Был
3 дня назад
13 лет назад
$200
7 дней
Работа выполнена качественно и в срок. Сотрудничеством остался доволен, продолжим работать и далее.
Отличный проект
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