Разработка дизайна сайта

Сотворить чудесный и необычный, "свежий" и.....завораживающий Дизайн для сайта веб-студии. 100$ за главную + лого по 10-20$ за внутренние страницы. Вёрстка НЕ интересует. Предложения принимаю ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в данном проекте. Для особо трудных – В ЛИЧКУ НЕ ПИСАТЬ. Смотрю не на отзывы, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать дизайн сайта компании, торгующей с/х техникой.
По сути сайт-визитка с каталогом продукции. Более детальное описание в приложенном документе.
Если исполнитель будет из Пензы, то возможен наличный расчет.
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