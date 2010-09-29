Дизайн сайта Хостинг компании города

Итак, требуется сделать дизайн для сайта по обзору обучающих программ для детей/школьников/абитуриентов. Что есть: Есть УЖЕ ГОТОВЫЙ шаблон сайта (послойный PSD + элементы для сайта), но только на другую тематику Что требуется: 1. Взяв за основу уже готовый шаблон, ...