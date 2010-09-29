Дизайн beauty сайта

$500
Дизайн сайтовЗакрыт11 заявок345 просмотров
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Необходимо улучшить дизайн сайта (около 43 стр в общем, больше половины повторяются), опираясь на готовый layout и примерную цветовую схему (см. прикрепленные файлы).

Готовы home page и video page (в псд).

Сайты, с которых стоит брать пример:

http://www.marieclaire.com/

http://www.ivillage.com/

http://www.essence.com/

Срок - 1,5-2 недели; оплата почасовая $7/час (желательно работать 5-8 часов в день, отработанные часы мониторятся специальной программой).

Требуется знание английского языка (на уровне чтения).

13 лет назад
Web-Impress
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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