Новый дизайн сайта с сохранением прежнего стиля

Есть фирменный стиль. Нужно создать макет главной страницы, галерею работ и текстовую страницу. Фото студия. Более 100$ заявки не рассматриваю. Оплата после утверждения макета в jpg
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать дизайн главной и внутренней страницы для нового сайта предприятия, изготавливающего морозильные лари. В данный момент сайт компании функционирует, принтскрин первой страницы прилагается.
Установки на дизайн нового сайта.
Сохранение цветовой схемы и шрифта (Futura). Использование существующего gif-файла анимации (на принтскрине он в верхней части сайта по центру и статичен).
Удобная и ясная навигация.
Визуально доступная информация на любой странице о контактном телефоне.
Поскольку сайт на производственную тематику, дизайн не должен быть мягким, расплывчатым. Предпочтительнее четкие формы и посылы, без «розовых соплей».
Раздел новостей (+ архив новостей).
Раздел для хранения пресс-релизов, каталогов, видеороликов.
Там, где это по логике требуется, предусмотреть выпадающее меню.
Заказчику нравится подход к дизайну, примененный на сайте http://www.scania.ru/, естественно, без учета цветового решения.
P.S. Меню для нового сайта имеется, высылается отдельно, на этапе эскиза можно обойтись существующим меню.
Новый логотип есть, высылается отдельно.
30 сент, 1 окт в данный текст могут быть внесены уточнения.
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