Новый дизайн сайта с сохранением прежнего стиля

$160
Дизайн сайтовЗавершен21 заявка332 просмотра
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Сделать дизайн главной и внутренней страницы для нового сайта предприятия, изготавливающего морозильные лари. В данный момент сайт компании функционирует, принтскрин первой страницы прилагается.

Установки на дизайн нового сайта.

Сохранение цветовой схемы и шрифта (Futura). Использование существующего gif-файла анимации (на принтскрине он в верхней части сайта по центру и статичен).

Удобная и ясная навигация.

Визуально доступная информация на любой странице о контактном телефоне.

Поскольку сайт на производственную тематику, дизайн не должен быть мягким, расплывчатым. Предпочтительнее четкие формы и посылы, без «розовых соплей».

Раздел новостей (+ архив новостей).

Раздел для хранения пресс-релизов, каталогов, видеороликов.

Там, где это по логике требуется, предусмотреть выпадающее меню.

Заказчику нравится подход к дизайну, примененный на сайте http://www.scania.ru/, естественно, без учета цветового решения.

P.S. Меню для нового сайта имеется, высылается отдельно, на этапе эскиза можно обойтись существующим меню.

Новый логотип есть, высылается отдельно.

30 сент, 1 окт в данный текст могут быть внесены уточнения.

Дизайн сайта
13 лет назад
ZVV
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
YLLLka
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$160
5 дней
Юля с честью вынесла, вытерпела и выносила этот проект! Заказчик вносил много изменений и несколько раз менял своё мнение, было не просто и временами хотелось уже всё бросить, но Юля справилась! Ура! Только хорошие слова в её адрес. Скоро сайт появится в сети. СПАСИБО!
Впечатления о сотрудничестве самые положительные, несмотря на множество правок конечного заказчика, Влад порадовал приятным общением, чувством юмора и незамедлительной оплатой, после утверждения макета.
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