Новый дизайн сайта с сохранением прежнего стиля

Сделать дизайн главной и внутренней страницы для нового сайта предприятия, изготавливающего морозильные лари. В данный момент сайт компании функционирует, принтскрин первой страницы прилагается.

Установки на дизайн нового сайта.

Сохранение цветовой схемы и шрифта (Futura). Использование существующего gif-файла анимации (на принтскрине он в верхней части сайта по центру и статичен).

Удобная и ясная навигация.

Визуально доступная информация на любой странице о контактном телефоне.

Поскольку сайт на производственную тематику, дизайн не должен быть мягким, расплывчатым. Предпочтительнее четкие формы и посылы, без «розовых соплей».

Раздел новостей (+ архив новостей).

Раздел для хранения пресс-релизов, каталогов, видеороликов.

Там, где это по логике требуется, предусмотреть выпадающее меню.

Заказчику нравится подход к дизайну, примененный на сайте http://www.scania.ru/, естественно, без учета цветового решения.

P.S. Меню для нового сайта имеется, высылается отдельно, на этапе эскиза можно обойтись существующим меню.

Новый логотип есть, высылается отдельно.

30 сент, 1 окт в данный текст могут быть внесены уточнения.