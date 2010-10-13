Минималистичный дизайн для блога

Дизайн сайтовЗавершен18 заявок248 просмотров
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Требуется создать минималистичный дизайн для блога. Минимум маркой графики, весь упор на расположение информации я на игру с размерами шрифта. Блог должен быть для человека увлекающегося IT технологиями, php, версткой и фотографией.

13 лет назад
IndexOne
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Killme777
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
13 лет назад
$100
10 дней
Работой Александра доволен. Сделал как и хотелось. был всегда нас вязи. Сотрудничеством доволен
сотрудничество прошло успешно.
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