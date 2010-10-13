Минималистичный дизайн для блога

Оформить страницу на youtube Нужно оформит страницу клипмейкерской студии. Вот ссылки на youtube каналы, чтобы было более понятно чего я хочу. Нужно создать дизайн канала, и вживить туда активную "шапку" в которой будут располагаться кнопки (ссылки) на twitter, facebook, ...