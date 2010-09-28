Веб-дизайн

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HTML-верстка

Важны люди знающие либо одну систему очень хорошо, к примеру джумла.

Один человек должен знать именно свою систему и уметь работать с ней.

Системы joomla, WebAsyst, 1C и так далее.

Исполнители желательно Москва или МО, для более качественной работы. Работа по безопасной или договор подряда.

Просьба звонить по телефону 8926-829-3333

В связи с расширением.