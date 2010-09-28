Веб-дизайн

Нужен дизайн партнерского сайта для зарубежных пользователей. Нужно придумать основной дизайн, сделать дизайн пользовательской зоны, придумать логотип. Приветствуется креативность. Все подробности при общении пишите в личку или 357606568 оплата обсуждается. Просьба не подавать заявки, тем ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн сайтов
Полиграфии
HTML-верстка
Важны люди знающие либо одну систему очень хорошо, к примеру джумла.
Один человек должен знать именно свою систему и уметь работать с ней.
Системы joomla, WebAsyst, 1C и так далее.
Исполнители желательно Москва или МО, для более качественной работы. Работа по безопасной или договор подряда.
Просьба звонить по телефону 8926-829-3333
В связи с расширением.
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