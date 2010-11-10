Необходима картинка для главной странички

Дизайн сайтовЗавершен8 заявок197 просмотров
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Необходима картинка для главной странички интернет-магазина www.webmag.in.ua

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13 лет назад
Serg_Ya
Сергей 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Scrape
Алмаз 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$20
1 день
Отличная работа. идею понял практически сразу. выполнил качественно. спасибо.
Четкое ТЗ, своевременная оплата. Спасибо!
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