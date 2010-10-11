Дизайн для интернет магазина

$100
Дизайн сайтовЗавершен21 заявка868 просмотров
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#1$100

Нужен дизайн для интернет магазина (всякая техника)

Есть пример который очень нравится заказчику, так что с одной строны просто, нужно почти копию сделать, с другой трудно, хотелось бы разнообразия вариантов.

Итак по стилистике, цветовой гамме, ширине и вообще ориентироваться надо на - http://legole.ru/

По наполнению можно смотреть сюда - http://best2buy.ru/, только без правого столбца.

Шапка (желательно фото или коллаж с какой нибудь яркой и сочной картинокй в тему, тона теже что и в дизайне + название, телефон, корзина

Горизонтальное меню: Новости, доставка, оплата, контакты

Левый столбец: каталог товаров, под ним ТОП5 товаров.

Основное поле - белый фон

Подвал - типовой

Очень важно не перегружать мелкими элементами графики, основное настроение идет от самого цветового оформления, при хорошем мониторе (протертом от пыли) все должно быть как на http://legole.ru/ - четко, контрастно, резко.

Дизайн для всех страниц один.

На выходе PSD с нарезанным шаблоном.

После утверждения будет еще заказ на несколько сменных шапок для этого сайта.

13 лет назад
Florentis
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Победитель конкурса
lavrushin
Сергей 
34 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
#1
Сделан дизайн быстро и согласно ТЗ. Пожелания выслушаны и внесены дополнительные детали.
Отличный заказчик. Все быстро, четко и профессионально. Спасибо за сотрудничество и удачи в делах!
Заявки фрилансеров
lavrushin
Сергей 
34 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
#1
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