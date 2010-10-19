Простенький интернет-магазин

$100
Дизайн сайтовЗавершен16 заявок364 просмотра
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Требуеться доработать простенький интернет магазин.

Запущен на joomla, virtualmart установлен, но не запущен.

Сам сайт: lyapko-applicator.ru

Ищутся партнеры для долгосрочного сотрудничества. В планах создание нескольких порталов.

13 лет назад
vasospb
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
vladislav-kpi
Владислав 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$55
2 дня
Не доволен сроком выполнения заказа. Изначально дизайн делался сразу в шаблон, без psd и верстки, требовалось приличное количество доработок по готовому дизайну. Исполнитель вежливый и доброжелательный к замечанием относился с пониманием, но дороботки осуществлялись не оперативно, из-за чего проект сильно растянулся по времению Тем не менее, рекомендую фрилансера для небольших задач, где заказчик может составить четкое и структурированное ТЗ.
Был интересный проект.
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