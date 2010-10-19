Требуется новый сайт для http://minikiev.kiev.ua/ дизайн дополнительный функционал , оптимизацирован должен быть простой и красивый Joomla устроит стоимость минимальная, так как проект социальный пока заработка нет Меню: Про нас без изменений все как есть История для каждой достопримечательности своя история и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуеться доработать простенький интернет магазин.
Запущен на joomla, virtualmart установлен, но не запущен.
Сам сайт: lyapko-applicator.ru
Ищутся партнеры для долгосрочного сотрудничества. В планах создание нескольких порталов.
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