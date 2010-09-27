Уникализировать шаблон WordPress

Есть сайт tabletok.ru с шаблоном, который меня устраивает в плане удобства.

Но увы, не устраивает в плане "радовать глаз".

Нужно малость поработать над этим шаблоном, чтобы он начал соответствовать тематике сайта: заменить серый фон на что-нибудь поприятнее, может шапку сделать и т.п.

Убрать ссылки на сторонние сайты и некоторые разделы из навигации.