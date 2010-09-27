Новый сайт для Minikiev

Приватный проект для пользователя Zherenovskii. Нарисовать дизайн 3-х внутренних страниц сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется новый сайт для http://minikiev.kiev.ua/
дизайн дополнительный функционал , оптимизацирован
должен быть простой и красивый
Joomla устроит
стоимость минимальная, так как проект социальный пока заработка нет
Меню:
Про нас без изменений все как есть
История для каждой достопримечательности своя история и подвязка всех фоток по данной достопримечательноти.
Галерея фотографий поситителей и админа размещение только после одобрения
Организована по списку достопримечательностей и объединение в категории
Сувениры простой прайс с картинками
Партнеры без изменений все как есть
Контакты без изменений все как есть
Фото конкурс ( или иначе) раздел где каждый может выложить свои фотки по МиниКиеву и написать тезисно . если есть возможнось сделать установку балов за фото. Что бы в дальнейшем можно было проводить конкурсы
Отзывы поситителей
Также надо оставить место под стандартные банеры (размещение рекламы из банерной сети ) обмен банерами
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