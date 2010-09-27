Новый сайт для Minikiev

Требуется новый сайт для http://minikiev.kiev.ua/

дизайн дополнительный функционал , оптимизацирован

должен быть простой и красивый

Joomla устроит

стоимость минимальная, так как проект социальный пока заработка нет

Меню:

Про нас без изменений все как есть

История для каждой достопримечательности своя история и подвязка всех фоток по данной достопримечательноти.

Галерея фотографий поситителей и админа размещение только после одобрения

Организована по списку достопримечательностей и объединение в категории

Сувениры простой прайс с картинками

Партнеры без изменений все как есть

Контакты без изменений все как есть

Фото конкурс ( или иначе) раздел где каждый может выложить свои фотки по МиниКиеву и написать тезисно . если есть возможнось сделать установку балов за фото. Что бы в дальнейшем можно было проводить конкурсы

Отзывы поситителей

Также надо оставить место под стандартные банеры (размещение рекламы из банерной сети ) обмен банерами