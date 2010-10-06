Дизайн для статичного html-сайта

Нужен дизайн для сайта плюс простейшая html-вёрстка.

1 Параметры:

1.1 Только html и изображения.

1.2 Данные статичные, обновлять сайт не предполагается (никаких форумов, гостевых, новостей, CMS и т.п.).

1.3 Сайт посвящён русскому бильярду, а точнее является "визиткой" тренера по бильярду.

1.4 Предполагаемые разделы: о себе (главная), о бильярде, об обучении, советы начинающим, программа обучения, фотогалерея, партнёры, контакты.

1.5 Фотографии предоставляются заказчиком.

1.6 Текст(ы) для заполнения сайта заказчик будет добавлять сам (непосредственной правкой html-файлов). Интересует исключительно дизайн, поэтому области, предназначающиеся для текста, можно забить повторяющимся словом "тест".

2 О дизайне:

2.1 Крайне желательно, чтобы исполнитель имел представление о том, что такое русский бильярд и чем он отличается от американского пула. В пул играет молодёжь за бутылочкой пива, а в русский бильярд - взрослые дяди, поэтому дизайн должен быть соответствующим.

2.2 Цвета - преимущественно "бильрядные": цвет сукна (тёмно-зелёный), коричневый, белый, чёрный и т.д.

2.3 Перегружать сайт графикой смысла нет, но если она нужна для создания описанной в п.2.1 атмосферы, то - милости просим!