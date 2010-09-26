Нужно переделать рисунки кнопок под дизайн сайта http://watchsite.ru/ Архив с рисунками кнопок лежит тут http://watchsite.ru/russian.rar Названия и расширения картинок (gif) должны быть сохранены.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Залить шаблон партнёрского магазина на мой сайт ( пустой) и установить. Сделать СЕО оптимизацию магазина: отредактировать шаблон, описание, отзывы и т.д (всё что разрешает сделать партнёр сообщу дополнительно) В магазин ВСЕГО 20 НАИМЕНОВАНИЙ продукции!
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