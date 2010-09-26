Шаблон партнёрского магазина

Занимаемся тренингами ораторского мастерства и публичных выступлений. Требуется создать дизайн сайта. Сайт www.oratormaster.ru . Наполнение будет то же. Просто надо его еще красиво упаковать. Пока что напишу общие требования. Детальное ТЗ на почту. - Стильно и строго. - юзабильно. От ...