Шапка для сайта

# 1 — $ 50 # 2 — $ 20

Необходимо сделать шапку для сайта www.boilerservice.ru

ООО "Бойлер-Сервис". Компания занимается сервисным обслуживанием котлов для загородных домов.

Шапка:

- цветовая гамма шапки должна соответствовать цветовой гамме сайта или, по крайней мере, она должна гармонично влиться в существующий сайт (сайт сделан на шаблоне ucoz).

- в шапке должна отражаться вся текстовая информация которая присутствует на шапке сейчас. («Бойлер-Сервис. Сервис отопительной техники. Техническое обслуживание, ремонт и наладка котлов. Телефон.), Текстовая информация должна акцентировать внимание клиента больше чем сам рисунок шапки. Расположение текстовой информации должно быть в левой и (или) центральной части шапки.

- непосредственно содержание рисунка шапки отдаю на фантазию дизайнера, может быть там будет коллаж котлов, горелок или что-либо иное.

- размеры шапки 1000Х140, крайняя правая часть шапки должна быть резиновая, т.е. должна иметь возможность растягиваться.

- сделать простой логотип «Бойлер-Сервис», возможно просто интересно написать надпись.