Шапка для сайта

Необходимо переработать и обновить существующий дизайн сайта по недвижимости. Компания является застройщиком квартир. По дизайну нужно нечто легкое запоминающееся и притягивающее взгляд потенциальных покупателей. Также хотелось бы сделать логотип в анимированном флэше.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать шапку для сайта www.boilerservice.ru
ООО "Бойлер-Сервис". Компания занимается сервисным обслуживанием котлов для загородных домов.
Шапка:
- цветовая гамма шапки должна соответствовать цветовой гамме сайта или, по крайней мере, она должна гармонично влиться в существующий сайт (сайт сделан на шаблоне ucoz).
- в шапке должна отражаться вся текстовая информация которая присутствует на шапке сейчас. («Бойлер-Сервис. Сервис отопительной техники. Техническое обслуживание, ремонт и наладка котлов. Телефон.), Текстовая информация должна акцентировать внимание клиента больше чем сам рисунок шапки. Расположение текстовой информации должно быть в левой и (или) центральной части шапки.
- непосредственно содержание рисунка шапки отдаю на фантазию дизайнера, может быть там будет коллаж котлов, горелок или что-либо иное.
- размеры шапки 1000Х140, крайняя правая часть шапки должна быть резиновая, т.е. должна иметь возможность растягиваться.
- сделать простой логотип «Бойлер-Сервис», возможно просто интересно написать надпись.
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