Шапка для сайта

$70
Дизайн сайтовЗавершен43 заявки1860 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$50
#2$20

Необходимо сделать шапку для сайта www.boilerservice.ru

ООО "Бойлер-Сервис". Компания занимается сервисным обслуживанием котлов для загородных домов.

Шапка:

- цветовая гамма шапки должна соответствовать цветовой гамме сайта или, по крайней мере, она должна гармонично влиться в существующий сайт (сайт сделан на шаблоне ucoz).

- в шапке должна отражаться вся текстовая информация которая присутствует на шапке сейчас. («Бойлер-Сервис. Сервис отопительной техники. Техническое обслуживание, ремонт и наладка котлов. Телефон.), Текстовая информация должна акцентировать внимание клиента больше чем сам рисунок шапки. Расположение текстовой информации должно быть в левой и (или) центральной части шапки.

- непосредственно содержание рисунка шапки отдаю на фантазию дизайнера, может быть там будет коллаж котлов, горелок или что-либо иное.

- размеры шапки 1000Х140, крайняя правая часть шапки должна быть резиновая, т.е. должна иметь возможность растягиваться.

- сделать простой логотип «Бойлер-Сервис», возможно просто интересно написать надпись.

13 лет назад
vassolodki
Василий 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Победители конкурса
vz-studio
Виталий 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
132 отзыва
13 лет назад
#2
Ookami
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
33 отзыва
13 лет назад
#1
Елена предложила шапку, которая наилучшим образом сочеталась с существующим дизайном сайта. Оперативно реагировала на все наши пожелания, что либо изменить или добавить. Считаю, что она отличный фрилансер, с которым можно и нужно работать.
Замечательный заказчик. Четко поставлена задача, дельные комментарии по поводу дизайна, оплата в срок. Только положительные эмоции от сотрудничества. Спасибо большое.
Заявки фрилансеров
vz-studio
Виталий 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
132 отзыва
13 лет назад
#2
Ookami
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
33 отзыва
13 лет назад
#1
  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта (Недвижимость)

    $150

    Необходимо переработать и обновить существующий дизайн сайта по недвижимости. Компания является застройщиком квартир. По дизайну нужно нечто легкое запоминающееся и притягивающее взгляд потенциальных покупателей. Также хотелось бы сделать логотип в анимированном флэше.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов44 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется нарисовать дизайн сайта тренинг-центра.

    $150

    Занимаемся тренингами ораторского мастерства и публичных выступлений. Требуется создать дизайн сайта. Сайт www.oratormaster.ru . Наполнение будет то же. Просто надо его еще красиво упаковать. Пока что напишу общие требования. Детальное ТЗ на почту. - Стильно и строго. - юзабильно. От ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов45 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработать шапку сайта cxem.net

    $30

    Необходимо разработать шапку сайта Паяльник (cxem.net). Тематика сайта: радиоэлектроника. Аудитория: радиолюбители. Текущий дизайн сайта будет меняться, новый дизайн и логотип уже разработаны (см. прикрепленный файл). В шапке должен быть логотип и название сайта: "сайт Паяльник". Больше никаких ...

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Тянущаяся шапка.

    Нужна шапка для сайта. Шапка тянущаяся. То есть шапка с картинкой небольшого размера и еще фрагмент повторяющегося рисунка для удлинения шапки под любое разрешение экрана.

    Дизайн сайтов4 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн для сайта знакомств

    $4000

    Необходимо сделать дизайн для крупного сайта знакомст 80-100 страниц (20 уникальных), имеется ТЗ, протатипа нет! В письме указывайте примерные цены и сроки реализации. Разработка дизайна разбивается на две части: концепт дизайн и проработка дизайна. ...

    Дизайн сайтов57 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка PSD макета сайта

    Необходимо дорисовать шаблон. Основу нарисовал. Остальное прошу добавить профи. Что требуется: 1. Логотип в шапку (заменить имеющийся.) - название компании "ПроВеб консалтинг" на русском+какая нибудь "завитушка" . Агенство интернет-решений для бизнеса. 2. Отрисовать форму отправки (в основном кнопку под ней) ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад