Тянущаяся шапка.

Дизайн сайтовЗавершен13 заявок287 просмотров
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Нужна шапка для сайта. Шапка тянущаяся. То есть шапка с картинкой небольшого размера и еще фрагмент повторяющегося рисунка для удлинения шапки под любое разрешение экрана.

13 лет назад
b-u-y-e-r
Виталий 
52 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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Scrape
Алмаз 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$5
1 день
Работа сделана качественно. С удовольствием продолжу сотрудничество.
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Yapon
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Andre1000
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$5
2 дня
leopoldushka
Евгений 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$15
2 дня
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