Компания занимается юридическими консультациями. Нужен дизайн корпоративного сайта. Логотип, может какая красивая шапка, может дизайн главной и типовой, но не хуже, а по возможности лучше того, что в прикрепленном. Страницы сайта (или пункты меню), короче, ...
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Дизайн с версткой для shopcms
Детский интернет магазин panda-baby, индивидуальный дизайн под название главной и внутренних страниц с версткой.
Интернет магазин по продаже детских колясок, стульчиков, ходунков, игрушек , кроваток и т.п.
Адреса сайтов которые нравятся: http://happyland.com.ua/ - каталог товаров, который посредине картинками!!! Вообще очень нравиться, кроме верхнего баннера, так же устраивает внутренняя разметка, поиск товаров, контакты, папку сравнения если бы вверху
http://motik.com.ua/ - тож аккуратно и со вкусом, только на акции спец предложения покрупнее окошки
http://www.bt-baby.com.ua/product/avtokreslo-lift-core-cvet-chilli/ - крупные фото
http://kiddi.net.ua/ - каталог товаров с маленькими картинками к названию категории, видная корзина и контакты, крупный четкий
Теплая гамма, четкие линии
Лого прописать текстом
Два меню, горизонтальное содержит основные пункты, а вертикальное – перечень товаров, услуг
Главная, Доставка, Оплата, Распродажа, Новинки, Популярные, Контакты, Производители (http://motik.com.ua/manufacturers_list.php), Прайс , Каталог
Шапка: Мишку панду, желательно рисованного с каким нибудь бамбуком, можно смешного
На главной - Поиск по сайту одной строкой, со ссылкой на расширенный поиск. Новости. Баннеры, новинки, популярные, распродажа
Структура: Три колонки (средняя самая широкая и содержит контент)
Корзина, контакты, папка сравнения – в верхней части, четкие и понятные
Сроки 7-10 дней
ICQ 424915122
067-932-72-82
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