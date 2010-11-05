Дизайн с версткой для shopcms

Детский интернет магазин panda-baby, индивидуальный дизайн под название главной и внутренних страниц с версткой.

Интернет магазин по продаже детских колясок, стульчиков, ходунков, игрушек , кроваток и т.п.

Адреса сайтов которые нравятся: http://happyland.com.ua/ - каталог товаров, который посредине картинками!!! Вообще очень нравиться, кроме верхнего баннера, так же устраивает внутренняя разметка, поиск товаров, контакты, папку сравнения если бы вверху

http://motik.com.ua/ - тож аккуратно и со вкусом, только на акции спец предложения покрупнее окошки

http://www.bt-baby.com.ua/product/avtokreslo-lift-core-cvet-chilli/ - крупные фото

http://kiddi.net.ua/ - каталог товаров с маленькими картинками к названию категории, видная корзина и контакты, крупный четкий

Теплая гамма, четкие линии

Лого прописать текстом

Два меню, горизонтальное содержит основные пункты, а вертикальное – перечень товаров, услуг

Главная, Доставка, Оплата, Распродажа, Новинки, Популярные, Контакты, Производители (http://motik.com.ua/manufacturers_list.php), Прайс , Каталог

Шапка: Мишку панду, желательно рисованного с каким нибудь бамбуком, можно смешного

На главной - Поиск по сайту одной строкой, со ссылкой на расширенный поиск. Новости. Баннеры, новинки, популярные, распродажа

Структура: Три колонки (средняя самая широкая и содержит контент)

Корзина, контакты, папка сравнения – в верхней части, четкие и понятные

Сроки 7-10 дней

ICQ 424915122

067-932-72-82

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