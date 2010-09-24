Дизайн сайта - продажи оборудования B2B

На данный момент есть не до конца доделанный корпоративный сайт. Тематика- продажи технологического и аналитического оборудования для производства полупроводниковых приборов. Сайт сделан в FRONTPAGE 2003.

Требуется сделать дизайн сайта (страница с шапкой по данной тематике)

планируется разместить сайт на платном хостинге.

Пример пары уже написанных страниц без дизайна в приложении.

Нужно также переделать ширину сайта с 1025 точек на 1270 или около того точек (расширив центральный фрейм)

Наполнение будет меняться (добавляться страницы, разделы - те что кнопочками сделаны.)

Возможно принципиально поменяется наполнение правого фрейма.

Верстка PSD макета обязательна! Требуемый результат - HTM файл с наборов уже нарезанных картинок.

(требуется возможность далее самостоятельно редактировать страницу (добавление ссылок и т.д.)

Жду предложений по стоимости работ. Обращаю ваше внимание, что расчет только в руки наличными по выполнению и сдаче работы.