Дизайн сайта - продажи оборудования B2B

Необходимо разработать дизайн главной страницы сервиса http://www.centroplat.com/index2.html В приложении варианты логотипов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На данный момент есть не до конца доделанный корпоративный сайт. Тематика- продажи технологического и аналитического оборудования для производства полупроводниковых приборов. Сайт сделан в FRONTPAGE 2003.
Требуется сделать дизайн сайта (страница с шапкой по данной тематике)
планируется разместить сайт на платном хостинге.
Пример пары уже написанных страниц без дизайна в приложении.
Нужно также переделать ширину сайта с 1025 точек на 1270 или около того точек (расширив центральный фрейм)
Наполнение будет меняться (добавляться страницы, разделы - те что кнопочками сделаны.)
Возможно принципиально поменяется наполнение правого фрейма.
Верстка PSD макета обязательна! Требуемый результат - HTM файл с наборов уже нарезанных картинок.
(требуется возможность далее самостоятельно редактировать страницу (добавление ссылок и т.д.)
Жду предложений по стоимости работ. Обращаю ваше внимание, что расчет только в руки наличными по выполнению и сдаче работы.
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