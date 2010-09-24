Нужно сненить цвета в дизайне сайта

Дизайн сайтовЗакрыт13 заявок267 просмотров
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Нужно сменить только цветовую гамму сайта с розового на: кофе с молоком с перламутром или бежевый с перламутром- в общем не яркие теплые благородные тона

есть исходник только шапки, остальное только картинки

laperlehotel. com

13 лет назад
4diamonds
Анна 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад