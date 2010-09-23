Доработать макет шапки сайта

Шапка сайта. Компании занимающейся продажей риса. для этой темы http://drupal.org/node/511216
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Черновик макета отрисовать на профессиональном уровне - см. прикрепленный файл. Срочно.
- Похожие заказы
- $20Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо разработать дизайн сайта. бюджет 50 вмз. оплата после исполнения. стучите в асю 220 37 20 51Завершен13 лет назад
Есть дизайн сайта в джипеге, нужно его перевести в псд... и сделать второй вариант этого дизайна с небольшими доработками - меняем логотип и цветовую гамму.Закрыт13 лет назад
- $250
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Есть "сырой" сайт http://aviring.ax3.net/ Необходимо его доделать по требованиям ТЗ и раскрутить. Оставляйте, пожалуйста, объективные предложения по цене и срокам. С уважением, Ирина P.S. Благодарю всех, коллеги, кто откликнулся на проект, исполнитель выбран.Завершен13 лет назад
- $200
А файлеДизайн сайтов23 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Создание сайта и вывод на него видео с веб камерыДизайн сайтов7 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо доработать сайт http://bonlivraison.com/ Примерное ТЗ в аттаче. Жду предложений по цене и срокам на отдельные релизы и по возможности по задачам. Также задвайте вопросы если что-то неясно или не совсем корректно в ТЗ. На сейчас особенно интересует релиз1 СпасибоЗавершен13 лет назад
Требуется выполнить проект похожий примеру во вложениях. Только в светлых тонах. Отписываться только тем кто потянет такой уровень исполнения. В планах долгосрочное сотрудничество и хорошая оплата за каждую работу.Дизайн сайтов37 заявокЗакрыт13 лет назад
- $950
1. Кардинальное изменение дизайна сайта sbs-sure Страховой брокер 2. Дизайн калькулятора для расчетов стоимости страховки (можно слегка прозрачный фон). Креативный, свежий, современный внешний вид! Удобная логичная композиция, понятный интерфейс. Приоритет необходимо сделать на элементы связи (телефоны, скайп, ...Дизайн сайтов38 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Добрый день . Я ищу специалиста который поможет сделать аналог одного проекта . сайт fcn точка su рассмотрю ваши предложения .Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт13 лет назад