Дизайн сайта bonlivraison.com

Необходимо доработать сайт http://bonlivraison.com/

Примерное ТЗ в аттаче.

Жду предложений по цене и срокам на отдельные релизы и по возможности по задачам.

Также задвайте вопросы если что-то неясно или не совсем корректно в ТЗ.

На сейчас особенно интересует релиз1

Спасибо