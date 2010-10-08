Дизайн сайта bonlivraison.com

Дизайн сайтовЗавершен7 заявок230 просмотров
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Необходимо доработать сайт http://bonlivraison.com/

Примерное ТЗ в аттаче.

Жду предложений по цене и срокам на отдельные релизы и по возможности по задачам.

Также задвайте вопросы если что-то неясно или не совсем корректно в ТЗ.

На сейчас особенно интересует релиз1

Спасибо

Дизайн сайта
13 лет назад
Adoriasoft
Владимир 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Lereena
Ксения 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$600
3 дня
Ксения воплотила все пожелания! С нашей стороны на проекте не было толковой документации, но Ксения угадала какое настроение должно присутствовать на сайте. Также она предложила несколько важных улучшений по юзабилити и содержанию главной страницы. Всё было сделано очень профессионально, красиво и в срок. Всегда на связи когда нужно, общение замечательное. Много его не понадобилось, т.е. высокая автономность в работе! Технически макет дизайна также на высоте - на момент написания отзыва почти закончена его вёрстка. Рекомендую! Обращусь ещё.
Любовь и Владимир - одни из самых моих любимых и крайне адекватных заказчиков. Они просто дали мне свободу воли, и из этого получился замечательный дизайн, ставший украшением моего портфолио: http://www.weblancer.net/users/Lereena/portfolio/1054324.html По предоплате и оплате никаких проблем, все быстро и оперативно. Надеюсь скоро мне снова закажут проект ;)
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