Приватный проект для Скокнин Павел (Jinat)

Очень грамотный специалист. Все сделал на "отлично" и даже сверх того. Работу выполнил нереально быстро. Оказывает поддержку даже после сдачи проекта. Отличный результат за небольшие сроки и деньги. Было бы жаль расстаться с таким сотрудником, будем работать и дальше.