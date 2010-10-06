Приватный проект для Скокнин Павел (Jinat)

Дизайн сайтовЗавершен3 заявки277 просмотров
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13 лет назад
Asmi
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Jinat
Павел 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$100
10 дней
Очень грамотный специалист. Все сделал на "отлично" и даже сверх того. Работу выполнил нереально быстро. Оказывает поддержку даже после сдачи проекта. Отличный результат за небольшие сроки и деньги. Было бы жаль расстаться с таким сотрудником, будем работать и дальше.
Профессионал своего дела и прекрасный человек! Общаясь - получаешь только положительные эмоции и заряд бодрости...
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