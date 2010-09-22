Нужен макет страницы товаров для интернет магазина

Требуется разработать дизайн сайта компании, оказывающей услуги по обучению по Skype иностранным языкам. Дизайн требуется легкий и простой. Также нужна нарезка дизайна на составные элементы, чтобы потом можно было легко сверстать шаблон для CMS Joomla.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт проекта и нынешний список товаров - http://wow-money.ru/category/buy/
Как вы можете убедиться, список товаров не совсем удобен для заказа.
Задача - расположить названия товаров, выпадающие списки, картинку товара, цены и кнопки "в корзину" таким образом, чтобы даже малоопытному клиенту было легко, просто, удобно выбрать и заказать нужный ему товар.
Ждем ваши макеты
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