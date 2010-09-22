Нужен макет страницы товаров для интернет магазина

# 1 — $ 20

Сайт проекта и нынешний список товаров - http://wow-money.ru/category/buy/

Как вы можете убедиться, список товаров не совсем удобен для заказа.

Задача - расположить названия товаров, выпадающие списки, картинку товара, цены и кнопки "в корзину" таким образом, чтобы даже малоопытному клиенту было легко, просто, удобно выбрать и заказать нужный ему товар.

Ждем ваши макеты