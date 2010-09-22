Студия восточного танца. Сайт визитка.

Дизайн сайтовЗакрыт29 заявок361 просмотр
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Макет дизайна студии восточного танка (танец живота).

Сайт на котором будет информация о студии. Расписание занятий, информация коллективе.

Награды и прочая информация присущая подобным сайтам.

1 страница.

Детали при переписке.

Оплата Приват24, наличка в Киеве, WM.

13 лет назад
zzkey
35 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва
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