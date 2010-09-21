Дизайн портала

Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок273 просмотра
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Необходимо создать дизайн портала о виртуальном десктопе. Основной сайт есть: http://deskstream.com/

Основное требование - хорошее знание английского языка и свободное вечернее время, т.к. проект будет обсуждаться напрямую с американским заказчиком. Необходимо наличие Skype.

Заявки оставляйте здесь

13 лет назад
Elvena
Ольга 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад