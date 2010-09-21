Дизайн сайта типографии

Надо дизайн интернет магазина. Все подробноси расскажу при переписке. Предоплаты не будет так как не раз кидали. Жду заявок. Дизайн нужен сегодня к вечеру 16-00 по МСК. Надо как минимум 2-3 варианта ICQ: 646825570