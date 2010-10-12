Дизайн 2-х страниц сайта

$100
Дизайн сайтовЗавершен41 заявка431 просмотр
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Нужно разработать дизайн двух страниц сайта - главной и страницы продукта.

Продукт - софтверная программа.

Сайт должен быть в стиле 2.0

Светлый, не загруженный деталями, но с яркими привлекательными кнопками.

В аттаче - раскадровка.

Один из примеров сайта, который нравится

free-video-converter.net

13 лет назад
sussanne-bayerds
Сюзанна 
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Antil
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$80
2 дня
Работа была сделана быстро,точно в обозначенные сроки и точно в соответствии с ТЗ. Роман всегда был на связи и своевременно реагировал на все пожелания. На выходе получили ожидаемый результат. Довольна. Спасибо!
Отличный заказчик. Сюзанна предоставила все нужные материалы и четкое ТЗ. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
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