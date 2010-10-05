Дизайн интернет-магазина

$150
Дизайн сайтовЗавершен20 заявок318 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходим дизайн интернет-магазина мото тематики.

Главная страница, на основе ее внутренняя.

Бриф и материалы по запросу в личку.

Оплата по факту. Наличные в Москве, безнал, электронка.

Надо срочно. Т.е. первый набросок надо показать достаточно быстро. Плюс в том, что в брифе есть примеры похожих сайтов, материал графический и даже набросок как сайт видит заказчик.

13 лет назад
toxavoc
50 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
bizonio1989
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
13 лет назад
$150
3 дня
Спасибо Денису огромное! Задача была понята сразу, было предложено именно то, что мы хотели. В процессе конечно были доработки, но делались они очень быстро и правильно! В итоге получили качественный дизайн! Спасибо еще раз, будем продолжать сотрудничать!
Спасибо за проект ! Все отлично ! Было приятно работать !
  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта тур.фирмы

    $200

    Для туристической фирмы нужен легкий, светлый дизайн сайта. Наравления деятельности: 1. авиабилеты, визы, бронирование гостиниц - это решения для бизнеса 2. туры во все направления - это просто путешествия и отдых от Вас жду решения как разграничить направление ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов57 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Изменить шаблон joomla

    $100

    Подробности в ТЗ . Наличие skype у исполнителя приветствуется. Если возникнут вопросы пишите в личку. За творческий подход к делу, премию гарантирую.

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • UI сайта

    $100

    Для существующего сайта (показ выбранному исполнителю) требуется скорректировать интерфейс или предложить свой вариант. Функциональные блоки уже есть, вопросы в удобном отображении информации. Знание паттернов дизайна JqueryUI будет плюсом. Фанатам минимализма предпочтение. Мы смотрим портфолио или те ссылки ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание и продвижение группы вКонтакте

    $250

    Создание группы вКонтакте, посвященной сотовым телефонам. Разработка дизайна, разметка и т.д. Развитие группы. Цель - получение заказов интернет-магазином. Пожалуйста, присылайте свои предложения - какие методы развития, какие "фишки" и т.д. Сроки, стоимость и т.д.

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработать дизайн корпоративного сайта

    $500

    Функциональные требования и требования к дизайну – во вложении. Макеты разработать на основании фирменных цветов. Условия: Оплата поэтапная, без предоплаты. После утверждения макета главной страницы – 40% от стоимости. После утверждения макетов второстепенных страниц – окончательный расчет. Высылаете исходники после оплаты ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн главной страницы + 1 страницы каталога

    $75

    Требуется разработать дизайн главной страницы и страницы каталога фирмы, занимающейся оптовыми продажами светильников. Не требуется высокохудожественных решений. Всё должно быть просто, функционально и иметь современный стиль. Внимание!!! Нужен только дизайн, без верстки!!!

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта. WEB 2.0 минимализм.

    $250

    Привет друзья-фрилансеры. Ищю исполнителя на дизайн интернет-магазина. Нравится стиль re-store.ru Ищется дизайнеры подобного уровня (на иконки и рекламные фотки не смотрим, интересует именно сам стиль, прорисовка, пиксельная работа. Дизайнер должен хорошо разбираться в модульной сетке и уметь создавать ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад