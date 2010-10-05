Дизайн интернет-магазина

Спасибо Денису огромное! Задача была понята сразу, было предложено именно то, что мы хотели. В процессе конечно были доработки, но делались они очень быстро и правильно! В итоге получили качественный дизайн! Спасибо еще раз, будем продолжать сотрудничать!