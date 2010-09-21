Дизайн сайта тур.фирмы

# 1 — $ 200

Для туристической фирмы нужен легкий, светлый дизайн сайта. Наравления деятельности:

1. авиабилеты, визы, бронирование гостиниц - это решения для бизнеса

2. туры во все направления - это просто путешествия и отдых

от Вас жду решения как разграничить направление для бизнеса и отдых.

Сайт должен быть простым для пользователя.

В последствии могут быть внедрены booking.com - заказ гостиниц

Должна быть простая форма для заказа авиабилетов.

Вот пример того, что нравится

http://www.visa247.ru/

http://www.malakogroup.com/

http://www.brandolog.com/

http://www.dutyfreetour.ru/article/17

В приложении непринятый вариант