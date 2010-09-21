Дизайн сайта тур.фирмы

Нужно доработать главную страницу сайта, грамотно и качественно
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для туристической фирмы нужен легкий, светлый дизайн сайта. Наравления деятельности:
1. авиабилеты, визы, бронирование гостиниц - это решения для бизнеса
2. туры во все направления - это просто путешествия и отдых
от Вас жду решения как разграничить направление для бизнеса и отдых.
Сайт должен быть простым для пользователя.
В последствии могут быть внедрены booking.com - заказ гостиниц
Должна быть простая форма для заказа авиабилетов.
Вот пример того, что нравится
http://www.dutyfreetour.ru/article/17
В приложении непринятый вариант
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