Дизайн сайта

$1000
Дизайн сайтовЗакрыт62 заявки669 просмотров
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Необходим дизайн сайта на подобии kupikupon.ru с точки зрения структуры и наполняемости!

Есть логотип и цвета.

Кол-во шаблонов 7 + 4 с незначительными изменениями! Фактически можно сказать, что 7 шаблонов!

Пожелания по дизайну - современный, яркий, но не перенасыщенный. Web.2.0!

Дизайн на подобии http://yipit.com + darberry.ru

Дизайн сайта
13 лет назад
karmenas
Кармен 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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