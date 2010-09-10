karmenas

Кармен karmenas

 
38 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Лого для Yapapaya

    $100

    YaPapaya - SMM marketing. Необходимо разработать ЛОГО для YaPapaya. Стиль - EXOTICA! Можно использовать образ фрукта Papaya

    Логотипы и Знаки44 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн сайта + лого для сайта каталога фотографов

    $200

    Требуеться дизайн логотипа и дизайн первой страницы для сайта каталога фотографов! Пожелания по Лого и фонты • Присутствие кота + слово PHOTOCAT! Кот обыгрывается в слове. • Возможно использования фотоаппарата и кота в лого! • Нестандартный фонт. Пожелания по стилю и дизайну ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн сайта

    $1000

    Необходим дизайн сайта на подобии kupikupon.ru с точки зрения структуры и наполняемости! Есть логотип и цвета. Кол-во шаблонов 7 + 4 с незначительными изменениями! Фактически можно сказать, что 7 шаблонов! Пожелания по дизайну - современный, яркий, но не ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов62 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • TodaysDeal

    $90

    Разработка лого для интернет проекта „TodaysDeal” TodaysDeal - сайт спонтанных покупок. Сайт выгодных покупок. Сайт групповых покупок. Место, где каждый день выставляются предложения по очень выгодным ценам. Со огромными скидками от 50% до 90%. Ассоциации с брендом. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Unk
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$200
5 баллов
10 лет назад
Дизайн сайта + лого для сайта каталога фотографов
Был разработан логотип и дизайн сайта, утверждены заказчиком, но работа не была оплачена.
Спасибо за проделанную работу! Работы была сделана качественно, достаточно быстро и не дорого! Исполнитель учел все пожелания!
Ответный отзыв