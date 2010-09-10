Необходим дизайн сайта на подобии kupikupon.ru с точки зрения структуры и наполняемости! Есть логотип и цвета. Кол-во шаблонов 7 + 4 с незначительными изменениями! Фактически можно сказать, что 7 шаблонов! Пожелания по дизайну - современный, яркий, но не ...