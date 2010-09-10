YaPapaya - SMM marketing. Необходимо разработать ЛОГО для YaPapaya. Стиль - EXOTICA! Можно использовать образ фрукта Papaya
- $100Логотипы и Знаки44 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $200
Требуеться дизайн логотипа и дизайн первой страницы для сайта каталога фотографов! Пожелания по Лого и фонты • Присутствие кота + слово PHOTOCAT! Кот обыгрывается в слове. • Возможно использования фотоаппарата и кота в лого! • Нестандартный фонт. Пожелания по стилю и дизайну ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $1000
Необходим дизайн сайта на подобии kupikupon.ru с точки зрения структуры и наполняемости! Есть логотип и цвета. Кол-во шаблонов 7 + 4 с незначительными изменениями! Фактически можно сказать, что 7 шаблонов! Пожелания по дизайну - современный, яркий, но не ...Дизайн сайтов62 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $90
Разработка лого для интернет проекта „TodaysDeal” TodaysDeal - сайт спонтанных покупок. Сайт выгодных покупок. Сайт групповых покупок. Место, где каждый день выставляются предложения по очень выгодным ценам. Со огромными скидками от 50% до 90%. Ассоциации с брендом. ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад