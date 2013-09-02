Unk

Александр Unk

 
38 летРоссия/Белгород
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Высшее образование (Белгородский Государственный Технологический Университет).

Опыт работы более 7 лет (фриланс).

Виды работ:

- дизайн сайтов

- разработка логотипов

- отрисовка иллюстраций, иконок

- дизайн визиток, листовок

- HTML-верстка

- создание сайтов "под ключ"

Профессиональные навыки и знания:

- Photoshop CS

- Illustrator CS

- Dreamweaver CS

- CuteFTP

Дизайн сайтаHTML
Портфолио
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Отзывы заказчиков
gratta
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
день назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Верстка одной страницы
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
zerorinker-del
Евгений 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
$25
10 баллов
9 лет назад
Дизайн и верстка
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
doberalit
37 летМолдова
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Дизайн - Тематика - "жидкая гидроизоляция"
Великолепная и профессиональная работа - всегда на связи, пунктуален, процесс работы - все порадовало!
Было очень приятно работать с Евгением, спасибо!
Ответный отзыв
Amadei88
Тимур 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Дизайн сайта юридических услуг
Отличный заказчик! Было много пожеланий со стороны заказчика, которые Александр выполнил. Остался доволен сотрудничеством!
Тимур приятный, порядочный человек и отличный заказчик! Успехов Вам!
Ответный отзыв
bitstreet
Егор 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Дизайн интернет-магазина
Александр хороший дизайнер, в процессе работы учитывал все пожелания, даже самые мелкие и возможно незначительные, реагировал на них спокойно. Предлагал свои варианты решения той или иной задачи. От сотрудничества остались только положительные эмоции. Огромное спасибо за работу. Всего одно пожелание: найдите для сотрудничества человека, который сможет внедрять ваш дизайн на популярные платформы и тогда цены Вам не будет. Еще раз спасибо за работу. Всем рекомендую
Очень понравилось работать с Егором, только положительные эмоции! Успехов Вам :-)
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
27 отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
1 отзыв
от $30
от 3 дней
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $5
от 3 дней
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $30
от 3 дней
нет рейтинга