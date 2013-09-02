Высшее образование (Белгородский Государственный Технологический Университет).
Опыт работы более 7 лет (фриланс).
Виды работ:
- дизайн сайтов
- разработка логотипов
- отрисовка иллюстраций, иконок
- дизайн визиток, листовок
- HTML-верстка
- создание сайтов "под ключ"
Профессиональные навыки и знания:
- Photoshop CS
- Illustrator CS
- Dreamweaver CS
- CuteFTP
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Нанокров134 просмотра
- PrintBel - полиграфия в Белгороде162 просмотра
- Хостинг RipNet280 просмотров
- Учебный центр «Доброречье»281 просмотр
- Онлайн страхование286 просмотров
- Qulab239 просмотров
- Размещение объявлений105 просмотров
- Услуги международной связи BiFly357 просмотров
- Салон красоты “Галатея”465 просмотров
- Рекламная сеть «ПОКАЗОН»707 просмотров
- Dienet.ru490 просмотров
- Лаборатория качества612 просмотров
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$25
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$200
10 баллов
10 лет назад
Великолепная и профессиональная работа - всегда на связи, пунктуален, процесс работы - все порадовало!
Ответный отзыв
Было очень приятно работать с Евгением, спасибо!
$200
10 баллов
10 лет назад
Отличный заказчик! Было много пожеланий со стороны заказчика, которые Александр выполнил. Остался доволен сотрудничеством!
Ответный отзыв
Тимур приятный, порядочный человек и отличный заказчик! Успехов Вам!
$150
10 баллов
11 лет назад
Александр хороший дизайнер, в процессе работы учитывал все пожелания, даже самые мелкие и возможно незначительные, реагировал на них спокойно. Предлагал свои варианты решения той или иной задачи. От сотрудничества остались только положительные эмоции. Огромное спасибо за работу. Всего одно пожелание: найдите для сотрудничества человека, который сможет внедрять ваш дизайн на популярные платформы и тогда цены Вам не будет. Еще раз спасибо за работу. Всем рекомендую
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с Егором, только положительные эмоции! Успехов Вам :-)
Дизайн сайтов
27 отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
1 отзыв
от $30
от 3 дней
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $5
от 3 дней
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $30
от 3 дней
нет рейтинга