Дизайн сайта на тему payday loans

$150
Дизайн сайтовЗавершен21 заявка352 просмотра
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Добрый день

Нужен дизайн для сайта (адрес сообщу в приватной беседе)

тематика payday loans (в двух словах вам нужны деньги сегодня и вы заполняете анкету онлайн и через пару часов они у вас на счету в банке)

посмотреть примеры можно вбив в гугле собственно этот самый кейворд

лично мне нравятся http://www.paydayone.com/ и http://inmyloans.com/

сообственно по последнему и будет пару ориентировок

0 - формочка на главной страцине будет иметь пять полей

1 - главное меню будет иметь такиеже пунткты

2 - внизу диза предусмотреть место для статей

самое главное ничего не должно отвлекать от кнопки/формы (которые вы можете видеть на каждом сайте) .. взгляд должен падать именно туда и вызывать желание кликнуть/заполнить формочку

за основу контента на главную страницу нужно взять блок 'How PayDay One Loans Work' с сайта http://www.paydayone.com/

со своими картинками естественно

еще для примеров

http://www.nationalpayday.com/

http://www.toppayday.co.uk/

http://www.checkngo.com/ - оригинальный подход к теме по сравнению с другими сайтами

вы делаете грязный макет того что будет на сайте как будут раскиданы блоки

я утверждаю и начинаем работать .. как будет готов диз полностью оплачиваю и вы мне его высылаете в psd

потом за дополнительные деньги нужно будет сверстать и возможно натянутьь на вордпресс

Дизайн сайта
13 лет назад
k23
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
-Caesar-
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$150
3 дня
Сергей отлично справился с задачей и все сделал вовремя! Всегда на связи и с ним приятно работать.
Отличный заказчик ! Четко сформулирована задача, все время на связи, оплата вовремя,- приятно работать. Всем рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. с ув. Сергей.
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