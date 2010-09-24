Дизайн сайта на тему payday loans

Добрый день

Нужен дизайн для сайта (адрес сообщу в приватной беседе)

тематика payday loans (в двух словах вам нужны деньги сегодня и вы заполняете анкету онлайн и через пару часов они у вас на счету в банке)

посмотреть примеры можно вбив в гугле собственно этот самый кейворд

лично мне нравятся http://www.paydayone.com/ и http://inmyloans.com/

сообственно по последнему и будет пару ориентировок

0 - формочка на главной страцине будет иметь пять полей

1 - главное меню будет иметь такиеже пунткты

2 - внизу диза предусмотреть место для статей

самое главное ничего не должно отвлекать от кнопки/формы (которые вы можете видеть на каждом сайте) .. взгляд должен падать именно туда и вызывать желание кликнуть/заполнить формочку

за основу контента на главную страницу нужно взять блок 'How PayDay One Loans Work' с сайта http://www.paydayone.com/

со своими картинками естественно

еще для примеров

http://www.nationalpayday.com/

http://www.toppayday.co.uk/

http://www.checkngo.com/ - оригинальный подход к теме по сравнению с другими сайтами

вы делаете грязный макет того что будет на сайте как будут раскиданы блоки

я утверждаю и начинаем работать .. как будет готов диз полностью оплачиваю и вы мне его высылаете в psd

потом за дополнительные деньги нужно будет сверстать и возможно натянутьь на вордпресс