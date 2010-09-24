Дизайн сайта на тему payday loans

Нужно переработать шапку сайта http://www.redmonkey.com.ua/ 1) Сделать меню с выпадающим списком в несколько строчек. При наведение на "Витрина" будет выпадать список брендов . Их штук 20 (смотрите прокрутку в низу)/ 2x-3x строчное разбитие как здесь ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день
Нужен дизайн для сайта (адрес сообщу в приватной беседе)
тематика payday loans (в двух словах вам нужны деньги сегодня и вы заполняете анкету онлайн и через пару часов они у вас на счету в банке)
посмотреть примеры можно вбив в гугле собственно этот самый кейворд
лично мне нравятся http://www.paydayone.com/ и http://inmyloans.com/
сообственно по последнему и будет пару ориентировок
0 - формочка на главной страцине будет иметь пять полей
1 - главное меню будет иметь такиеже пунткты
2 - внизу диза предусмотреть место для статей
самое главное ничего не должно отвлекать от кнопки/формы (которые вы можете видеть на каждом сайте) .. взгляд должен падать именно туда и вызывать желание кликнуть/заполнить формочку
за основу контента на главную страницу нужно взять блок 'How PayDay One Loans Work' с сайта http://www.paydayone.com/
со своими картинками естественно
еще для примеров
http://www.nationalpayday.com/
http://www.checkngo.com/ - оригинальный подход к теме по сравнению с другими сайтами
вы делаете грязный макет того что будет на сайте как будут раскиданы блоки
я утверждаю и начинаем работать .. как будет готов диз полностью оплачиваю и вы мне его высылаете в psd
потом за дополнительные деньги нужно будет сверстать и возможно натянутьь на вордпресс
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