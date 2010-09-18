Необходимо перенести сайт в новый шаблон дизайна

Дизайн, верстка, натяжка на движок.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт Интернет казино. Хочу преобрести дизайн с флеш шапкой на англ. языке. Необходимо заменить все на русский язык и немного изменить дизайн. После чего необходимо создать соответствующие страницы - перенести все тексты и раздел с играми.
Для знающего свое дело специалиста, работа будет не особо сложная, соответсвенно и бюджет будет не большой.
Приоритет будет отдан исполнителю с опытом работы и разумной ценой. (Цена шаблона сайта 60$)
Шаблон сайта который нужно редактировать в приложении.
Выбор исполнителя до конца месяца.
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