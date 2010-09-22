Дизайн сайта

$100
Дизайн сайтовЗавершен11 заявок281 просмотр
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Выставляем предложения по изготовлению дизайна сателита- сайта под контекст о гидроаккамуляторах.

В стоимость работы входят два баннера, сайт будет на джумле, верстка резина. Нужно быстро, сроки пишем обязательно.

Работа на заказчика, готов давать ещё работу подобного типа. Описание в приложении.

Дизайн сайта
13 лет назад
Andrey11
Андрей 
63 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
designst
50 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$80
2 дня
Работа Анатолия очень понравилась. Все коррективы вносились быстро. Исполнитель понятлив не требуется по сто раз растолковывать что и как делать. Надеюсь на долговременое сотрудничество.
Очень понравилось работать с Андреем. Приятное общение, четкое ТЗ, своевременная оплата. Надеюсь еще поработаем
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