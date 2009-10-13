Дизайн рекламной странцы системы игр на деньги

# 1 — $ 30 # 2 — $ 10 # 3 — $ 5

Проект - overpro.ru - играй на реальные деньги в Counter Strike 1.6

http:///overpro.ru/mix (логин пароль tester tester)

СРОЧНО Требуется дизайн рекламной промо страницы, куда будут попадать только новые посетители проекта.

Минимальная оплата указана в проекте. За хорошие работы будут бонусы.

Что нужно уместить:

1) 3 пункта:

-1 Зарегистрироваться

-2 Активировать аккаунт (бесплатно)

-3 Играть

2) Блок с ВИДЕО о проекте

-1 Презентационное видео

-2 Видео КАК ИГРАТЬ

3) Скриншоты веб-интерфейса

-более 10 скриншотов веб интерфейса начиная с создания игры, заканчивая скачкой автозаписанной демки.

(желательно, чтобы скрины прокручивались а при клике увеличивались)

4) Вывести куда нибудь "Зарегистрируйся и сыграй первые 3 игры абсолютно бесплатно!"

При рисовании дизайна имейте ввиду, что у нас есть хорошие программисты ajax и могут воплотить подобное, что вы можете видеть из ниже приведенных примеров.

Примеры того, что возможно хотелось бы видеть, но т.к. это будет верстаться нами, имейте ввиду что ваша фантазия не имеет границ:

1) Видео нравится открывать таким способом (кликните на скрин видео на странице):

http://www.yootheme.com/demo/index.php?show=sep10/index.php - выберите MAY10-Studio и кликните на кнопку "play"

2)Возможно что-то типа этого использовать для скринов и описания:

http://www.yootheme.com/tools/extensions/yooslider

3) Можете посмотреть все моменты, которые вам покажутся интересными

http://www.yootheme.com/tools/

Также можете посмотреть на дизайн рекламной группы Вконтакте:

http://vkontakte.ru/club13121903

Логотип http://overpro.ru/files/logo.rar