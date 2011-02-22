Приватный проект для Бытяк Вячелав (Slayer_007)

Дизайн сайтовЗавершен2 заявки141 просмотр
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Нужно создать новый дизайн для сайта http://webstudio-ek.ru/

13 лет назад
armikon
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Slayer_007
Вячеслав 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$150
13 дней
Было интересно поработать еще раз. Как и в прошлый раз остался доволен сотрудничеством с Бытяк Вячелавом . Всем очень рекомендую!
Спасибо за работу!
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