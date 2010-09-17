Нужно сделать дизайн для сайта http://vertusite.ru/ учитывая структуру движка и цвет фона картинок. Можно сделать часть шапки флешкой, как например тут http://watchsite.ru/ За основу можно взять этот дизайн и переделать http://vertusite.ru/diz.psd http://vertusite.ru/html/index.html Интересные примеры http://vip-phones.ru/ http://www.lux-replica-phones.com/ Возможная дополнительная работа: Верстка. Прикрутка дизайна к ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется шапка для футбольной онлайн игры.
Все подробности в ICQ: 8673381
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