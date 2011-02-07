Дизайн сайта + логотип

Заказчик:

Компания хочет заниматься экспертными работами связанными с устаревшими промышленными зданиями и большой техникой - краны и тд , грубо говоря инженеры которые дают заключения на основании которых можно решать проблемы с ростехнадзором (аварийное - не аварийное здание)

Что хочет заказчик?!:

Заказчик хочет - в шапке здание завода или какое нить другое ппроизводственное здание на фоне которого два человека в касках и костюмах склонились над большим развернутом инженерным чертежом , или пожимают руки над ним.

Крупный логотип балка в разрезе профелем чуть в верх и вбок торчит из кружка в котором по кургу название компании идет мелким шрифтом.

В подвале станицы слева сбоку схема каких нибудь комуникаций или опять таки часть инженерного чертежа - цвета на усмотрение дизайнера - с поправкой что это бизнес сайт некаких жестких цветов типа белый тект не черном и тд - все просто со вкусом!

Меню: 6 страниц

Условия - dedline 4 дня, если макет не устраивает частично - перерисовываем частично , если макет не устраивает совсем - даем второй вариант (навряд ли) .

Бюджет не более заявленного - торговаться не будет в любом случае.

Исполнители без отзывов и портфолио не рассматриваются.